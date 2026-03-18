Truffa del finto carabiniere a Massarosa vicino Lucca donna consegna gioielli di famiglia a falsi militari

A Massarosa, vicino a Lucca, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato una donna fingendosi carabinieri. I due, pregiudicati, hanno convinto la vittima a consegnare loro gioielli di famiglia, approfittando dell’inganno. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospettati, che ora sono sotto procedimento giudiziario.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Massarosa (Lucca), dove due pregiudicati sono stati fermati con l’accusa di truffa ai danni di una residente. I due uomini sono stati individuati e bloccati mentre tentavano di allontanarsi dopo aver sottratto gioielli di famiglia alla vittima, sfruttando un inganno ben orchestrato. Finto carabiniere, donna raggirata a Massarosa L'intervento dei Carabinieri Il ruolo della collaborazione tra le forze dell'ordine Finto carabiniere, donna raggirata a Massarosa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e alla collaborazione tra la Stazione di Massarosa (Lucca) e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viareggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Massarosa vicino Lucca, donna consegna gioielli di famiglia a falsi militari Articoli correlati Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiMASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una... Cassino, la truffa del finto carabiniere: 85enne derubata di tutti i gioielliL'odioso fenomeno delle truffe agli anziani colpisce ancora il cassinate, impiegando un copione tanto spregiudicato quanto ben collaudato per fare... Approfondimenti e contenuti su Truffa del finto carabiniere a... Temi più discussi: Pronto, sono il maresciallo, suo figlio è stato fermato. Per rilasciarlo deve pagare...: la truffa del finto carabiniere non inganna due novantenni a Firenze; Truffa del finto carabiniere. Presi con 28mila euro di ori; Truffa del finto carabiniere, due arresti in pochi giorni; Truffa del finto carabiniere a segno: anziana derubata a Sant’Anna. Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiDue uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una donna ... firenzepost.it Truffa del finto carabiniere, 26enne raggira un'anziana e poi fugge in autostrada: scatta l'inseguimento della polizia, momenti di tensioneUDINE. Si è conclusa con un arresto giunto al termine di una fuga lungo l'autostrada una vicenda che riporta per l'ennesima volta l'attenzione sul fenomeno delle rapine fatte mediante la truffa del f ... ildolomiti.it Ti avvicinano, basta un attimo… e il conto è già svuotato La nuova truffa del POS pirata sta colpendo ovunque: ecco come funziona e come proteggerti facebook Chiesti 7 anni di galera per «l'artista della truffa» x.com