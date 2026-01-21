Milano-Cortina Casasco Fmsi | Lavoro di squadra di Governo e Coni fondamentale

Milano-Cortina rappresenta un importante traguardo per l’Italia nello sport internazionale. Casasco (Fmsi) evidenzia come il successo sia frutto di un lavoro di squadra tra Governo e Coni. Questo percorso di collaborazione ha reso possibile ottenere l’accreditamento olimpico del laboratorio, un risultato che testimonia l’impegno condiviso e la capacità di lavorare insieme per raggiungere obiettivi di eccellenza.

(Adnkronos) – "È molto importante sottolineare come siamo arrivati a questa eccellenza dell'accreditamento olimpico di questo laboratorio. Ringrazio il Governo ed in particolare il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver spinto al fine di inserire all'interno della manovra di bilancio i fondi necessari a rendere tutto fattibile. Abodi è stato il realizzatore vero di quest'opera, senza risparmiarsi sotto il profilo dell'impegno profuso anche fuori dai canonici orari di lavoro, assieme al Presidente Mezzaroma ed alla squadra di Sport e Salute". Così il Presidente di Fmsi Maurizio Casasco, presiedendo oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione dell'accreditamento olimpico del nuovo Laboratorio Antidoping, presso il sito in via delle Rupicole.

