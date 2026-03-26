Casasco | La medicina dello sport abbia un ruolo nel dibattito istituzionale

Durante il Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, il presidente ha aperto i lavori con un intervento dedicato alla presenza della medicina dello sport nel dibattito istituzionale. Il tema centrale dell'evento è “Età biologica, età anagrafica”, e la discussione si svolge alla presenza di professionisti e rappresentanti del settore.

Si è aperto a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo “Età biologica, età anagrafica", che ha raccolto al Centro Congressi Rome Cavalieri 3.200 medici. "È il momento di valutare la capacità funzionale, oltre ai parametri clinici, per stabilire quella che è l'età biologica delle persone - ha detto il presidente federale Maurizio Casasco -. Oggi con l'invecchiamento della vita a tre ore al giorno, dobbiamo pensare a stabilire tutti i parametri del sistema sociale, dalle pensioni ai mutui, proprio attraverso questo parametro.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Casasco: "La medicina dello sport abbia un ruolo nel dibattito istituzionale" Articoli correlati Leggi anche: Cab acquisisce il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio: rafforzata la presenza nel Comasco Contenuti e approfondimenti su Casasco La medicina dello sport abbia... Temi più discussi: Roma, al via 38esimo congresso della Federazione medico sportiva; Fmsi, a Roma il 38° Congresso Nazionale; Da domani a Roma il 38/o congresso della Federazione medico sportiva italiana; Età biologica, età anagrafica: al via il congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana. Casasco Migliorare l'età biologica incidendo sul sistema economicoROMA (ITALPRESS) - Abbiamo bisogno di sistema e di intervenire attraverso l'attività fisica sulla salute degli italiani in un momento in cui ... stream24.ilsole24ore.com FMSI. Età biologica ed età anagrafica 3.0: Roma capitale della Medicina dello SportAl via il Congresso FMSI 2026 tra innovazione, performance e qualità della vita. Tre giornata di confronto internazionale con la partecipazione di oltre 3.000 medici. nuoto.com San Pietro Casasco nel comune di Menconico - facebook.com facebook Maurizio Casasco (Presidente Federazione medico Sportiva Italiana): «Siamo arrivati sul filo di lana ma siamo arrivati. Cerchiamo 750 sostanze a test e abbiamo garantito risposte in 24 ore. Una maratona di eccellenza italiana». #MotoreItalia #MilanoCortina2 x.com