Il DL Transizione, approvato di recente, rappresenta un passo importante per il sistema Italia. Il provvedimento del governo Meloni mira a favorire l’indipendenza energetica del Paese, sostenendo le imprese nel processo di crescita. Con questa legge si intendono promuovere sviluppo e sostenibilità, garantendo un percorso equilibrato tra rigore e innovazione, in linea con gli obiettivi di una strategia nazionale a lungo termine.

Il via libera al Dl Transizione segna una grande giornata per il sistema Italia nel suo complesso. Un provvedimento del governo Meloni che assicura crescita e rigore. Si tratta del dl “Il decreto-legge n. 175 che contiene misure urgenti in materia di transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili: un passaggio di grande rilievo politico, economico e strategico che incide in profondità su due assi portanti del futuro del nostro Paese: da un lato la politica industriale, dall’altro la politica energetica. Venendo alle risorse il decreto prevede u lteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025 a sostegno del credito d’imposta transizione 5. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il dl Transizione è legge, vittoria del governo: verso l’indipendenza energetica, a fianco delle imprese che vogliono crescere

