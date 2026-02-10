Ucraina Governo pone la fiducia sul decreto Vannacci contro la Lega | Così si copre il voto di coscienza
Domani il Parlamento discuterà sulla fiducia al decreto del governo ucraino. Il voto si avvicina e le dichiarazioni si susseguono. Vannacci attacca la Lega, accusandola di coprire il voto di coscienza. La tensione cresce mentre si avvicina la giornata decisiva.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Domani, 11 febbraio, prenderanno il via le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Il decreto, che dovrà affrontare anche il passaggio al Senato, dovrà essere convertito in legge entro il 2 marzo. Fiducia sul decreto Ucraina: il primo scontro politico. Il primo vero strappo tra la Lega e i parlamentari che hanno scelto di seguire Roberto Vannacci si consuma sul tema più delicato: il rifinanziamento delle forniture militari all’Ucraina. Nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio, il governo – rappresentato dal ministro della Difesa Guido Crosetto – ha deciso di porre la questione di fiducia sul decreto legge che prevede: la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Ucraina Governo
Vannacci sfida la Lega sul decreto aiuti all’Ucraina: “Salvini scappa dal voto, oggi test politico”
Vannacci attacca Salvini e la Lega sul decreto aiuti all’Ucraina.
Il Ministro Crosetto pone la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina – Il video
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina.
Ultime notizie su Ucraina Governo
Argomenti discussi: Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Kallas: Lavoriamo a un piano europeo per la pace in Ucraina. L'omaggio di un atleta ucraino ai caduti è un caso olimpico.
Armi all'Ucraina, il governo pone la fiducia. Crosetto: «Nessuno scappa». Vannacciani contro la LegaIl governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina, che proroga l’invio di aiuti a Kiev, compresi quelli militari. Una ... msn.com
Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla LegaLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla Lega ... tg24.sky.it
Effetto-Vannacci, il governo blinda (con la fiducia) gli aiuti all’Ucraina x.com
Decreto sulle armi all'Ucraina, Crosetto: "Nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioni". Il ministro della Difesa: "Obbliga a dire se si appoggia il governo. Non scappiamo da una crisi, la evidenziamo". #ANSA - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.