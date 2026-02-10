Ucraina Governo pone la fiducia sul decreto Vannacci contro la Lega | Così si copre il voto di coscienza

Domani il Parlamento discuterà sulla fiducia al decreto del governo ucraino. Il voto si avvicina e le dichiarazioni si susseguono. Vannacci attacca la Lega, accusandola di coprire il voto di coscienza. La tensione cresce mentre si avvicina la giornata decisiva.

Domani, 11 febbraio, prenderanno il via le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Il decreto, che dovrà affrontare anche il passaggio al Senato, dovrà essere convertito in legge entro il 2 marzo. Fiducia sul decreto Ucraina: il primo scontro politico. Il primo vero strappo tra la Lega e i parlamentari che hanno scelto di seguire Roberto Vannacci si consuma sul tema più delicato: il rifinanziamento delle forniture militari all'Ucraina. Nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio, il governo – rappresentato dal ministro della Difesa Guido Crosetto – ha deciso di porre la questione di fiducia sul decreto legge che prevede: la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev.

Vannacci attacca Salvini e la Lega sul decreto aiuti all’Ucraina.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina.

Argomenti discussi: Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Kallas: Lavoriamo a un piano europeo per la pace in Ucraina. L'omaggio di un atleta ucraino ai caduti è un caso olimpico.

