Il decreto fiscale approvato dal governo ha suscitato reazioni contrastanti tra le associazioni di categoria, con Confindustria che ha commentato come il provvedimento possa danneggiare la fiducia delle imprese. Nel frattempo, un rappresentante dell'esecutivo ha dichiarato che è necessario stabilire chiaramente a chi destinare gli aiuti, mentre il decreto ha modificato gli incentivi destinati alle imprese e ha riacceso la discussione sui cosiddetti esodati del bonus Transizione 5.

Il decreto fiscale approvato dal governo rimodula gli incentivi alle imprese e accende lo scontro sui cosiddetti esodati del bonus Transizione 5.0, con Confindustria che usa toni insolitamente duri e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che parlando alla platea di Cernobbio, pur aprendo al confronto mette le mani avanti: lo choc dovuto alla guerra in Iran ha costretto il governo a cambiare "traiettoria" e a prendere decisioni. Un intervento per recuperare risorse da stornare sulle bollette delle imprese era nell'aria, ma nel provvedimento annunciato per correggere la manovra, rinviando la tassa sui piccoli pacchi e cassando dall'iperammortamento il vincolo degli investimenti made in Europe, la sforbiciata al bonus è netta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Confindustria contro il Dl Fisco: "Lesa la fiducia". Giorgetti: "Dobbiamo decidere chi aiutare"

Articoli correlati

Dl Fisco, scontro Confindustria-governo: “Tagli retroattivi e fiducia lesa”. Giorgetti: “Shock esterno ha cambiato tutto”Si apre un nuovo fronte di tensione tra Confindustria e governo sul decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato il 27 marzo in...

Leggi anche: Confindustria contro il decreto fiscale del governo: “Penalizza le imprese, lesa la fiducia”. La risposta di Giorgetti

Contenuti utili per approfondire Confindustria contro il Dl Fisco Lesa...

Discussioni sull' argomento Lusso in rimonta con Cucinelli e Moncler, Bernstein punta sulla ripresa; Iveco tiene grazie alla cedola extra post cessione di Defence a Leonardo; L'accordo Tim/Fastweb+Vodafone sulle torri manda a picco Inwit; Diasorin ai minimi da 10 anni dopo i conti sotto le attese e il taglio delle stime per il 2026.

Confindustria contro il Dl Fisco: «Imprese penalizzate, è stata lesa la fiducia». Giorgetti: «È arrivato uno choc non previsto, ora dobbiamo capire chi aiutare»Confindustria critica il decreto varato venerdì: «Erano state date rassicurazioni alle imprese, ma sono state disattese». Il ministro dell’Economia parla di una scelta dettata dalle conseguenze della ... corriere.it

Confindustria contro il Dl Fisco: “Imprese penalizzate, è stata lesa la fiducia” x.com

RINNOVABILI IN CAPITANATA Confindustria lancia l'allarme sul nuovo Ddl della Regione - facebook.com facebook