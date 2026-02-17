Il Governo sta preparando un nuovo decreto energia, ma le prime reazioni evidenziano che la bozza attuale penalizza le piccole imprese. Nel testo si inserisce il sistema europeo di scambio di quote di emissione di Co2 (Ets), una delle questioni più discusse. Le aziende più piccole temono di dover affrontare costi maggiori senza adeguate tutele. La discussione si concentra anche sulla possibile ripercussione sulle attività locali, che rischiano di soffrire a causa delle nuove regole.

Il Governo lavora al decreto bollette. Nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio la premier Giorgia Meloni, i vice Tajani e Salvini e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi hanno partecipato a un vertice di maggioranza. Il provvedimento potrebbe approdare, ma il condizionale è d’obbligo, sul tavolo del Consiglio dei ministri mercoledì 18 febbraio. A palazzo Chigi è giunto anche il ministro Giorgetti. Da limare ancora alcuni aspetti, spiegano fonti di centrodestra, che riguardano soprattutto l’articolo 3 del provvedimento, quello con “Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Governo lavora al decreto energia. Le reazioni: l’ultima bozza penalizza le piccole imprese

Il decreto Energia è stato bocciato perché le prime versioni hanno già suscitato forti proteste tra le piccole imprese.

