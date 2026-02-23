Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt | le parole dell’esterno

Marco Dimarco ha parlato prima della partita contro il Bodo Glimt, a causa dell’andamento positivo della squadra nelle ultime settimane. L’esterno dell’Inter ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare duramente in vista del ritorno dei playoff di Champions League. Dimarco ha anche commentato le sfide tattiche da affrontare e l’energia che il gruppo sta mettendo in campo. Il suo intervento si è concentrato sugli aspetti pratici della sfida.

di Giuseppe Colicchia nerazzurro alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League. La conferenza stampa di  Federico Dimarco  alla vigilia di  Inter Bodo Glimt, match valevole per il playoff di ritorno di  Champions League: queste le parole dell'esterno nerazzurro (che interverrà in compagnia del tecnico Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 14.00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. IL MODO MIGLIORE PER IMMAGINE UNA PARTITA IN CUI BISOGNA FARE 3 GOL? – « Ovviamente sarà una partita molto offensiva, perché siamo sotto di 2 gol.

