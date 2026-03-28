Concorsopoli | viaggio nella cuccagna delle spintarelle e dei raccomandati non solo dai politici

Un'indagine recente ha svelato come alcuni concorsi pubblici siano stati influenzati da pratiche illecite, coinvolgendo non solo figure politiche ma anche altri soggetti. Sono stati individuati casi di raccomandazioni e pressioni per favorire candidati, con diverse modalità di intervento. La questione ha portato all'apertura di indagini e a un dibattito sulla trasparenza e l’equità delle procedure di selezione.

Santa Matilde di Hackeborn era soprannominata «l’usignolo di Dio». Le sue parole e i suoi consigli restano ancora oggi un faro per chi deve affrontare le prove più ardue. Difatti il nome della veggente di Lourdes è stato trovato nello sterminato elenco dei religiosi che avrebbero vegliato sugli esami degli aspiranti notai. È in celestiale compagnia: santa Bernadette Soubirous, santa Caterina di Svezia, sant’Emanuele, san Beniamino, san Giovanni Battista de La Salle. Ma ci sono anche veneratissimi: san Mattia Apostolo, san Pancrazio o san Filippo Neri. Per ogni sperso candidato, un aiutino dal paradiso. Dietro cui si potrebbe celare, a sua volta, il beato padrino che sollecita ultraterrena benevolenza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Concorsopoli: viaggio nella cuccagna delle «spintarelle» e dei raccomandati (non solo dai politici) Articoli correlati Oltre 50 detenuti in più: "Dai politici solo annunci"Il carcere di Ascoli ospita attualmente circa 160 detenuti a fronte di una capienza che non dovrebbe superare i 110. Come funziona la truffa dei “like”: prima piccoli ricavi, poi la trappola. “Mai fidarsi delle offerte da cuccagna”Ancona, 21 marzo 2026 – Continua oggi questa rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno...