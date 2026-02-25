Oltre 50 detenuti in più | Dai politici solo annunci

Il sovraffollamento nel carcere di Ascoli deriva dall’aumento di oltre 50 detenuti rispetto alla capienza ufficiale. La causa principale è la mancanza di nuove assunzioni e di soluzioni concrete da parte delle autorità. Attualmente, il penitenziario ospita circa 160 persone, mentre dovrebbe contenerne meno di 110. La situazione si aggrava ogni giorno, mettendo sotto pressione le strutture e il personale. Restano le promesse senza interventi concreti.

Il carcere di Ascoli ospita attualmente circa 160 detenuti a fronte di una capienza che non dovrebbe superare i 110. Per cui è evidente che è sovraffollato, anche se, paradossalmente, la situazione è meno critica rispetto ad altri istituti di pena italiani. La sicurezza è garantita da circa 100 agenti di polizia penitenziaria. Anche in questo caso il numero non è sufficiente in rapporto alla popolazione detenuta. I sindacati più volte hanno denunciato questa situazione, ma soprattutto che alle promesse dei politici che hanno affrontato il problema, non sono seguiti i fatti. "Dopo le promesse fatte dai signori politici prima e dopo le campagne elettorali, non si è visto niente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

