Una truffa diffusa sui social network sfrutta offerte allettanti per attirare utenti ignari. I truffatori promettono piccoli guadagni attraverso l'acquisto di “like” o interazioni, facendo credere che siano facili da ottenere. In realtà, dietro questa truffa si nascondono meccanismi ingannevoli che portano le vittime a perdere denaro. La polizia ha avviato indagini per contrastare queste pratiche fraudolente.

Ancona, 21 marzo 2026 – Continua oggi questa rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno proliferando. Partendo da fatti realmente accaduti nella nostra provincia, l’Arma ogni sabato ci dà consigli utili e pratici per difenderci. Like addiction, ovvero il desiderio spasmodico di ricevere approvazione e consenso attraverso il famoso pollice all’insù. È solo una delle nuove tendenze della nostra società ipertech che fa leva, ovviamente, sul bisogno primordiale dell’essere umano di ricevere consensi. Di piacere, in parole povere. Il like è quindi una sorta di ricompensa di natura sociale, valida a risollevare tanto la psiche di noi tutti quanto le finanze delle aziende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come funziona la truffa dei “like”: prima piccoli ricavi, poi la trappola. “Mai fidarsi delle offerte da cuccagna”

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