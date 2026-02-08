Concorso docenti PNRR3 preparati alla prova orale | progettazione didattica e UdA con l’Intelligenza Artificiale

Questa sera alle 16 si terrà l’ultimo appuntamento online dedicato ai docenti che si preparano alla prova orale del concorso PNRR3. La lezione si concentra sulla progettazione didattica e l’uso dell’Intelligenza Artificiale per le Unità di Apprendimento (UdA). Chi si è già iscritto potrà seguire in diretta e mettere alla prova le proprie competenze prima della prova ufficiale. La prima sessione, invece, è già disponibile in streaming.

11 febbraio, ore 16:00 – 18:00. La seconda di due lezioni, la registrazione della prima è già online a cura dell'Ing. Andrea Buda Durante l'incontro i partecipanti avranno la possibilità di approfondire: come usare chatbot e IA per supportare la progettazione didattica costruzione di un'Unità di Apprendimento (UdA) coerente con obiettivi, metodologie e valutazione esempi.

