Accessibilità dei servizi via libera del Garante alle Linee guida AgID | stop al tracciamento dei dati sulla disabilità
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il suo via libera alle nuove Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale riguardanti l’accessibilità dei servizi pubblici e privati. Lo schema di decreto dell’AgID mira a migliorare l’accessibilità senza prevedere il tracciamento dei dati sulla disabilità. La decisione si basa sul parere favorevole espresso dall’autorità competente.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che definisce le nuove Linee guida sull’accessibilità dei servizi pubblici e privati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il nuovo vademecum del Garante per la privacy detta le linee guida per tutelare i dati sensibili e l'immagine dei minori a scuolaIn un’epoca in cui ogni momento della vita scolastica rischia di finire online, dalla foto della recita al voto dello scrutinio, il Garante per la...
Genova punta sulla “Città dei 15 minuti”: ok alle linee guidaRiconoscimento dei centri storici nel Piano urbanistico, rigenerazione delle aree dismesse, nuovi servizi di prossimità e piano contro le barriere...
Linee guida AgID su accessibilità dei servizi, via libera dal Garante PrivacyL’obiettivo è offrire maggiori tutele per le persone con disabilità, con servizi e informazioni pienamente accessibili. key4biz.it
Accessibilità servizi, integrazione sociosanitaria e prevenzione one health. Al via tre tavoli FedersanitàQuesti i temi scelti nel corso dell'ultima riunione dei Presidenti delle Federsanità Anci regionali. Il primo tavolo sarà coordinato da Antonio Poggiana Direttore Generale Azienda Sanitaria ... quotidianosanita.it
Montefiore: “Rocca Malatestiana, progetto PNRR da 500 mila euro per l’accessibilità” L’Amministrazione Comunale di Montefiore Conca interviene con fermezza per replicare alle dichiarazioni diffuse dalle sezioni di Italia Nostra in merito ai lavori in corso pres - facebook.com facebook
MiC, Lazio partecipa a Missione accessibilità: coinvolti musei, archivi e biblioteche @MiC_Italia @museitaliani x.com