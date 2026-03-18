26 milioni di CU online | l’INPS sblocca i dati fiscali

L’INPS ha reso disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi del 2025. Al momento dell’apertura del servizio sono state elaborate più di ventisei milioni di certificazioni, permettendo agli utenti di consultare rapidamente i propri dati fiscali e previdenziali. La piattaforma consente di accedere alle certificazioni in modo immediato e diretto.

La Certificazione Unica 2026 è ora consultabile online, coprendo i redditi del 2025. All’apertura del servizio sono state elaborate oltre ventisei milioni di certificazioni, garantendo un accesso rapido ai dati fiscali e previdenziali. L’iniziativa conferma la spinta verso l’innovazione digitale dell’INPS, offrendo molteplici canali di accesso per cittadini e pensionati. Non si tratta solo di un documento burocratico, ma di uno strumento pratico che impatta direttamente sulla gestione patrimoniale quotidiana dei liguri. Dati reali contro le semplificazioni catastrofiste. I numeri parlano chiaro: il conteggio delle CU elaborate all’avvio del servizio raggiunge esattamente 26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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