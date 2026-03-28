Sabato 28 marzo nell'Aretino si svolgono diversi eventi. Sono previsti concerti, passeggiate e il Festival del gioco, con appuntamenti rivolti a vari pubblici. Chi desidera segnalare altri incontri o manifestazioni può inviare un'email alla redazione di Arezzonotizie.

Ecco gli eventi di oggi, sabato 28 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Alle 22 al circolo Aurora per la rassegna DiVociDiDonne, Rosette Sandroni live in “Lumière d’Amour – Omaggio a Charles Aznavour”. Sul palco con Rosette Sandroni, Mauro Giorgeschi alla batteria, Massimo Pucciarini al piano, Matteo Chimenti al contrabasso e Nhare Testi al violino. Arezzo - Una pedalata in ricordo di Angiolo Del Tongo a due anni dalla scomparsa. Seconda edizione del “Giro DT” che, con partenza alle 9. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Concerti, passeggiate e il Festival del gioco: gli eventi di oggi

Articoli correlati

Fiera del disco, voci di donne, concerti e mostre: gli eventi di oggiStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Ecco gli...

Mostre, concerti ed incontri. Tutti gli eventi di oggi e domaniIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, Lucca celebra l’universo femminile con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra...

10 Forgotten Seaside Destinations In Britain

Una selezione di notizie su Concerti passeggiate e il Festival del...

Temi più discussi: Sile jazz, la voce dell’acqua: torna il festival itinerante con concerti eventi speciali, passeggiate e una crociera sul fiume fino...; Concerti, passeggiate e il Festival del gioco: gli eventi di oggi; Hai mai pensato a un trekking musicale in montagna? Le Dolomiti ti aspettano...; I Suoni delle Dolomiti 2026, svelato il programma del festival: da Daniele Silvestri a Jakub Józef Orli?ski e Danilo Rea, ecco tutti protagonisti e i concerti.

La magnificenza del Lago di Como in 20 passeggiate uniche: torna il Walking Festival, il programma 2026Venti percorsi, a piedi e in battello, in programma per la kermesse organizzata da Sentiero dei Sogni in partnership con Fondazione Alessandro Volta e numerosi enti del territorio delle province di Co ... comozero.it

Festival della Cicala, la musica viaggia nel tempo tra jazz, storia e paesaggi canavesaniDieci concerti nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, giovani talenti sul palco e nuove esperienze tra trekking e cene musicali per la seconda edizione della rassegna ... giornalelavoce.it

Prenderà ufficialmente il via sabato 28 marzo la sesta edizione del Festival delle Emozioni, un percorso culturale diffuso che accompagnerà il territorio per tutto il 2026 con eventi, incontri e iniziative dedicate alla crescita personale e collettiva. Tema centrale d - facebook.com facebook