Fiera del disco voci di donne concerti e mostre | gli eventi di oggi

Oggi nell'Aretino si svolgono diverse iniziative tra cui una fiera del disco, incontri dedicati alle voci delle donne, concerti e mostre. La giornata è ricca di eventi culturali e incontri pubblici che coinvolgono il pubblico locale. Chi desidera segnalare ulteriori manifestazioni può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie. Tutti gli appuntamenti sono programmati per il sabato 7 marzo.

Arezzo - Il Circolo Culturale Arci Aurora di Piazza Sant'Agostino, in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo ETS e la direzione artistica di Silvio Trotta, propone la tredicesima dizione di "DiVociDiDonne".

