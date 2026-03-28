A Gibilmanna, nei pressi di Cefalù, due madri con i loro figli sono state allontanate da una villa in condizioni di degrado. La vicenda riguarda una comunità bosco italiana che aveva portato un presunto santone in Sicilia. Sono stati rivelati nuovi dettagli sul caso, che coinvolge l’intervento delle autorità e la gestione della proprietà.

E’ scoppiato negli ultimi giorni, un nuovo caso di bambini residenti presso una comunità nel bosco, questa volta nei dintorni di Cefalù. Ebbene, a differenza dell’ormai noto caso della “Famiglia nel bosco”, dalle indagini condotte sarebbero emersi non pochi dettagli ambigui che complicherebbero l’intera vicenda. Da quanto appreso, i due piccoli al momento allontanati, uno italiano e l’altro tedesco, vivevamo in condizioni igieniche precarie, senza istruzione e senza aver fatto le vaccinazioni obbligatorie. E dalle ricostruzioni, i piccoli erano insieme alle rispettive madri che facevano però parte di unacomunità di almeno 15 persone di varie nazionalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Comunità bosco a Cefalù, l’italiana che ha portato il santone in Sicilia

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Un altro caso in Sicilia. Due bambini nel bosco in una comunità di adulti, interviene la procura. Trasferiti con le madri in casa di parenti. A Cefalù gruppo guidato da un 'santone' #ANSA x.com