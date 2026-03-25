Bambini nel bosco senza scuola né vaccini il nuovo caso a Cefalù | allontanati dalla comunità guidata da un santone

Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l’altro tedesco, sono stati allontanati da una comunità nel bosco di Gibilmanna, vicino a Cefalù. I minori vivevano da diversi mesi con le rispettive madri all’interno di questa comunità, che non seguiva le norme scolastiche né vaccinali. Il caso ricorda quello di una famiglia che aveva scelto di vivere isolata in un’area forestale.

Un nuovo caso, simile a quello della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”. Due bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l’altro tedesco, sono stati allontanati da una comunità nel bosco di Gibilmanna, vicino a Cefalù, in Sicilia, dove vivevano da diversi mesi con le rispettive madri. L’operazione è stata condotta dalla polizia giudiziaria della procura dei minorenni di Palermo, che, su disposizione della procuratrice Claudia Caramanna, ha trasferito i minori in casa di parenti di una delle donne. I bambini dormivano su un materassino e non frequentavano la scuola. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, i bambini dormivano su un materassino gonfiabile, non frequentavano la scuola e non risultano vaccinati. 🔗 Leggi su Open.online

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