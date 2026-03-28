Il Comune di Bologna e i sindacati hanno raggiunto un'intesa riguardo al salario accessorio dei dipendenti comunali. La trattativa, che si è protratta per alcuni mesi, si è conclusa con un accordo che definisce i dettagli degli compensi aggiuntivi. La firma dell'intesa è stata comunicata ufficialmente, segnando una svolta nelle relazioni tra l'amministrazione e le rappresentanze sindacali.

Dopo mesi di agitazione e tensioni, l'integrativo dei salari ci sarà. Esultano le sigle e il Partito Democratico Dopo mesi di tensioni e proteste, il Comune di Bologna e i sindacati hanno trovato l'accordo sul salario accessorio dei dipendenti di Palazzo D'Accursio. Ne danno notizia le sigle sindacali che si sono occupate della trattativa (Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa, Sgb, Cobas, Usb, Adi, Diccap Sulpm e Snater) nata dalla vertenza per il mancato aumento degli stipendi. Il lungamente chiesto incremento del fondo, alla fine, ci sarà e sarà di 1,25 milioni di euro. Per gli anni successivi l’aumento sarà progressivo si aggiungeranno 500. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Comune e sindacati hanno trovato un accordo sugli stipendi dei dipendenti pubblici

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