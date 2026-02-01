Gli stipendi pubblici sono in aumento, con variazioni evidenti tra i vari settori. Militari e dipendenti dei ministeri hanno visto incrementi più consistenti, mentre altri lavoratori pubblici hanno ottenuto aumenti più contenuti. La ripresa si fa sentire, ma ancora non tutti percepiscono la stessa spinta.

Gli stipendi nella Pubblica Amministrazione tornano a crescere in modo visibile, ma non per tutti allo stesso modo. Secondo i dati Istat più recenti, gli aumenti più alti delle retribuzioni contrattuali hanno interessato i ministeri, le forze armate e i Vigili del Fuoco. È qui che si concentra la parte più significativa della crescita salariale, con percentuali ben superiori alla media nazionale. Di quanto sono aumentati gli stipendi pubblici. Come risulta dal report Istat del 30 gennaio 2026, nel complesso, nel 2025, gli stipendi nella Pubblica Amministrazione sono cresciuti del 2,7%. È un aumento reale, ma più contenuto rispetto al settore privato e, soprattutto, inferiore agli incrementi registrati in alcuni comparti specifici del settore pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stipendi pubblici in aumento, per militari e dipendenti dei ministeri incrementi maggiori

Approfondimenti su Militari Ministeri

Il Comune di Falconara ha presentato il bilancio per il 2026, che si chiude senza aumenti delle tariffe dei servizi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Militari Ministeri

Argomenti discussi: Stipendi statali, aumenti nella busta paga di gennaio: nuova Irpef già in cedolino e arretrati per i docenti; Irpef e rinnovo contratti, per chi aumenta lo stipendio a gennaio?; Stipendi statali, tetti ai premi e promozioni dirette: accelera la riforma. Ecco cosa cambia con la legge sul merito; I funzionari pubblici potranno diventare dirigenti di seconda fascia senza fare il concorso.

Stipendi pubblici in aumento, per militari e dipendenti dei ministeri incrementi maggioriReport Istat sugli stipendi: la PA cresce del 2,7%, superata dal settore privato. Ministeri al top, ma restano molti contratti scaduti ... quifinanza.it

Stipendi in aumento, ma hanno perso quasi il 10% del valore reale: è colpa dell’inflazioneL’Inps conferma: tra 2019 e 2024 stipendi su del 14,7%, ma l’inflazione oltre il 17% taglia il potere d’acquisto. Restano forti disparità ... quifinanza.it

Precari PA: stipendi e arretrati si prescrivono subito La Cassazione nega ai precari pubblici la sospensione della prescrizione dei crediti. Il... - facebook.com facebook

Stipendi pubblici legati ai risultati sul lavoro ma le valutazioni saranno più severe: ecco cosa cambia x.com