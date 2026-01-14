Netflix ha il suo nuovo Squid Game? Arriva The Dealer la serie di Hwang Dong-hyuk sul gioco d' azzardo

Dopo il successo planetario, Hwang Dong-hyuk ci riprova con una nuova serie ricca di colpi di scena e piani di vendetta, con il solito mix fra thriller e action che ha emozionato gli spettatori Netflix ha dato il via libera alla produzione di The Dealer, una serie drammatica coreana ambientata nel mondo dei casinò e prodotta dal creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk, e ha rivelato il cast principale. Il dramma è incentrato su Geonhwa, un'abile croupier di casinò i cui preparativi per il matrimonio vanno in fumo dopo essere caduta vittima di una truffa immobiliare. Ritrovandosi trascinata in un mondo da cui aveva scelto di fuggire, Geonhwa precipita nel pericoloso mondo del gioco d'azzardo e deve ricorrere alle sue abilità a lungo nascoste per riprendere il controllo della sua situazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

