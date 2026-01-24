Mirabella Eclano | stretta dei carabinieri su gioco d’azzardo e lavoro nero

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino intensifica le operazioni a Mirabella Eclano, concentrandosi sul contrasto al gioco d’azzardo abusivo e al lavoro nero. Le attività mirano a tutelare la legalità, la sicurezza e il benessere dei cittadini, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e prevenendo fenomeni che compromettono l’ordine pubblico.

A finire sotto la lente di ingrandimento dei militari, come da direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, sono state questa volta i punti scommessa ed i luoghi di ritrovo della movida giovanile. All’interno di una sala scommesse, inoltre, il fiuto di “Thelma” ha permesso di individuare un 22enne del posto che celava sulla propria persona sostanza stupefacente del tipo hashish. Per il ragazzo è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino quale assuntore. Oltre ai punti scommessa, si è proceduto al controllo anche di alcune attività commerciali della zona. Complessivamente sono state impartite prescrizioni per un importo totale pari a quasi 16 mila euro di ammenda ed elevate sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mirabella Eclano (AV): contrasto al gioco d’azzardo i Carabinieri denunciano tre personeNel contrasto alle attività illecite, i Carabinieri di Avellino hanno avviato controlli mirati in diverse località, tra cui Mirabella Eclano e San Giorgio a Cremano.

Mirabella Eclano, proseguono i controlli dei CarabinieriA Mirabella Eclano, proseguono i controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in conformità alle direttive del Prefetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Stretta dei Carabinieri: droga, guida senza patente e un arresto; Stretta dei Carabinieri | droga guida senza patente e un arresto.

Controlli nella movida e nei punti scommessa tra Mirabella e Frigento: denunce e multe per 26mila euroPunti scommessa e luoghi della movida giovanile: blitz dei carabinieri di Mirabella Eclano insieme ai militari del Nucleo Operativo, della stazione di Frigento e del personale specializzato del gruppo ... corriereirpinia.it

Contrasto allo spaccio di droga: controlli a tappeto dei carabinieriLa Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi di prevenzione ... msn.com

Prestigioso riconoscimento per l'imprenditrice manager di Villa Orsini a Mirabella Eclano #MirabellaEclano - facebook.com facebook