Salerno | Di Lorenzo e Zambrano sfidano De Luca

A Salerno, due figure di rilievo, Di Lorenzo e Zambrano, hanno deciso di sfidare la candidatura del sindaco uscente Vincenzo De Luca. Le loro mosse segnano una possibile svolta nelle dinamiche politiche locali, mentre si avvicinano le elezioni amministrative. La sfida è aperta e le strategie di ciascun candidato si fanno sempre più visibili nel panorama politico della città.

Le dinamiche elettorali a Salerno si stanno delineando con l’emergere di un’alternativa alla candidatura del sindaco uscente Vincenzo De Luca. Un ampio schieramento, escludendo il Partito Democratico e i Socialisti, sta valutando due profili della società civile per guidare la coalizione. La scelta ricade su Alberto Di Lorenzo e Armando Zambrano, figure chiave che potrebbero ridefinire il futuro amministrativo della città. Il primo nome oggetto di attenzione è quello dell’ex dirigente comunale, che in passato aveva stretti legami con l’amministrazione attuale ma ora mostra distacco. Dopo aver ricoperto ruoli di responsabilità nella capitale sotto la gestione di Virginia Raggi, questa figura ha finora declinato ogni invito a candidarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno: Di Lorenzo e Zambrano sfidano De Luca Articoli correlati Elezioni comunali a Salerno, il campo largo "corteggia" Di Lorenzo e ZambranoUno dei due esponenti della società civile potrebbe essere il nome del centrosinistra alternativo alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca... Salerno: Ruotolo, 'De Luca sindaco? Feudalesimo'Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Vincenzo De Luca di nuovo sindaco di Salerno? E' il feudalesimo, rappresenta la radiografia e la conclusione di un modo... Contenuti e approfondimenti su Salerno Di Lorenzo e Zambrano sfidano... Discussioni sull' argomento Candidato sindaco a Salerno, l'Altro campo pensa ad Alberto Di Lorenzo per contrastare De Luca; Elezioni comunali a Salerno, il campo largo corteggia Di Lorenzo e Zambrano; Salerno verso le comunali: mossa del campo largo, no di Di Lorenzo; Salerno ’92, battere Torino per continuare a sperare. Buon compleanno Sabrina Salerno, oggi la showgirl compie 58 anni facebook PALLANUOTO A1, VITTORIA DI RIGORE PER LA RARI NANTES SALERNO Vittoria in chiave salvezza per la Rari Nantes Salerno che nella piscina di Santa Maria Capua Vetere piega 14-11 la... x.com