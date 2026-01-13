Terremoto Faenza e Forli due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna Rimini Cesena Ravenna Gente in strada stop ai treni

Questa mattina, in Emilia-Romagna, sono state avvertite due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, principalmente nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Le scosse sono state percepite anche a Bologna, Rimini e Cesena, con molte persone in strada e interruzioni ai servizi ferroviari. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano eventuali sviluppi.

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata sono state registrate oggi 13 gennaio in Emilia Romagna: la prima alle ore 09:27 di magnitudo 4 ... fanpage.it

Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna - 5, la seconda due minuti dopo nell’area di Ravenna, con una magnitudo tra 3. adnkronos.com

Mappa di intensità per il #terremoto M4.3 avvenuto alle 08:27:59 (UTC) con epicentro a 10 km da #Faenza, Italia. La mappa si basa sulle segnalazioni degli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. Scarica l'app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tem x.com

