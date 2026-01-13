Terremoto Faenza e Forli due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna Rimini Cesena Ravenna Gente in strada stop ai treni

Da ilmattino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in Emilia-Romagna, sono state avvertite due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1, principalmente nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Le scosse sono state percepite anche a Bologna, Rimini e Cesena, con molte persone in strada e interruzioni ai servizi ferroviari. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano eventuali sviluppi.

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La gente si è riversata in strada, anche a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

terremoto faenza e forli due scosse di 43 e 41 avvertito a bologna rimini cesena ravenna gente in strada stop ai treni

© Ilmattino.it - Terremoto Faenza e Forli, due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna, Rimini, Cesena, Ravenna. Gente in strada, stop ai treni

Leggi anche: Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada. Stop circolazione treni per verifiche

Leggi anche: Terremoto in Emilia Romagna: forti scosse a Faenza e Ravenna. Gente in strada, treni fermi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna.

terremoto faenza forli dueTerremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. quotidiano.net

terremoto faenza forli dueTerremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata sono state registrate oggi 13 gennaio in Emilia Romagna: la prima alle ore 09:27 di magnitudo 4 ... fanpage.it

terremoto faenza forli dueTerremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna - 5, la seconda due minuti dopo nell’area di Ravenna, con una magnitudo tra 3. adnkronos.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.