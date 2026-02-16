Mutui in Toscana per comprare casa si ferma la discesa dei tassi Il fisso al 3,4% in aumento rispetto a 12 mesi fa

A causa dell'aumento dei tassi di interesse, i mutui in Toscana per comprare casa hanno smesso di scendere. Il tasso fisso si attesta ora al 3,4 per cento, un valore più alto rispetto a dodici mesi fa. Gli acquirenti devono fare i conti con questa crescita, che si riflette anche sui costi mensili delle rate. Recentemente, Bankitalia ha pubblicato i dati sui mutui di dicembre 2025, rivelando che il tasso effettivo globale sui nuovi prestiti si è attestato al 3,81 per cento.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Pochi giorni fa Bankitalia ha diffuso i dati sui mutui di dicembre 2025, secondo cui il Taeg, cioè il tasso annuale effettivo globale, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,81 per cento, in aumento sui mesi precedenti. Un trend confermato anche dall'indagine di MutuiOnline.it, che registra in Toscana lo stop alla discesa dei tassi. In particolare, il Nan, il tasso annuo nominale, che non comprende le spese accessorie di istruttoria, le assicurazioni obbligatorie e le commissioni, ha toccato per il mutuo a tasso fisso il 3,43 per cento di media nel mese di gennaio 2026, in crescita dello 0,6 per cento rispetto ad un anno fa.