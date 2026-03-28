caro carburante stanziati fondi di supporto al comparto pesca

Il governo ha stanziato 900.000 euro per migliorare l’efficienza energetica della flotta peschereccia, con l’obiettivo di ridurre i costi del carburante, che rappresentano la spesa principale degli operatori del settore. A questa cifra si aggiungono 500.000 euro destinati a favorire l’ingresso nel comparto ittico e nell’acquacoltura. Le risorse sono state allocate nell’ambito di un intervento di sostegno al settore della pesca.

Novecentomila euro per il miglioramento dell’efficienza energetica della flotta peschereccia con conseguente risparmio sui costi di carburante (che rappresentano la prima voce di spesa per gli operatori del comparto) e 500mila euro per favorire l’inserimento nel settore ittico e dell’acquacoltura dei giovani tra i 18 e i 40 anni con l’erogazione di un premio fino a 30mila euro per l’avvio di attività di impresa. Sono le due principali azioni avviate dall’Assessorato alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania per fronteggiare la problematica dell’aumento dei costi del carburante e dell’energia connessa al conflitto bellico e frenare l’emorragia di operatori del settore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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