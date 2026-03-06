Emergenza erosione a Torvajanica dalla Regione 400mila euro

La Regione ha approvato un finanziamento di 400mila euro destinato alla protezione del litorale di Torvajanica, nel comune di Pomezia. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio. L’obiettivo è intervenire rapidamente per contrastare l’erosione della costa. La somma è stata assegnata per interventi immediati di tutela del territorio costiero.

Ghera: "L'obiettivo è costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambientale e sviluppo territoriale" Pomezia, 6 marzo 2026 – La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 400mila euro per interventi urgenti di protezione del litorale nel comune di Pomezia. Nelle scorse settimane, su richiesta del Sindaco, per affrontare l'emergenza erosione a Torvajanica si era tenuto un tavolo tecnico in Regione nel quale l'assessore Ghera aveva preso l'impegno ad intervenire. "Abbiamo presentato pochi mesi fa un Piano triennale di Difesa della Costa che prevede 90 milioni di euro di investimenti con l'obiettivo di dare risposte coordinate e organiche al problema dell'erosione.