Fiorentina a Como senza timori | Vanoli punta su personalità e gol la salvezza passa anche dal lago

La Fiorentina affronta il Como senza timori, perché Vanoli punta sulla personalità e sui gol per portare a casa i tre punti. La squadra toscana sa che la vera sfida riguarda più le proprie incertezze che gli avversari, e questa partita potrebbe essere un'occasione per sbloccarsi. A Como, il clima tra i giocatori viola è determinato e pronto a dimostrare il valore del gruppo.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Più del Como, la Fiorentina deve temere sé stessa e quei passaggi a vuoto, che nel tennis sono catalogati sotto la voce 'braccino', mentre nel calcio 'paura' di vincere. Sentimento probabilmente umano, ma che nella difficilissima lotta per evitare l'onta della retrocessione non può essere un attore principale. Anzi. La riprova, se mai ce ne fosse bisogno, negli ultimi minuti del sanguinoso pareggio interno con il Torino. E proprio da lì deve ripartire non solo la squadra viola, ma anche il suo tecnico, Paolo Vanoli. Oggi (ore 15) a Como i viola dovranno anche essere sfrontati, aggredire la squadra di Fabregas che gioca un bel calcio, funzionali alle idee dello spagnolo, ma che può andare in difficoltà se attaccata sul suo gioco, attaccando cioè gli esterni alti, provando a replicare la prestazione contro il Bologna, al 'Dall'Ara': entrare con decisione nel terzo offensivo, tenendo bassi gli avversari sulle corsie e soffocare il gioco tra le linee, nel quale i lariani sono dei 'maestri'.