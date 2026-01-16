Teatro con Ghini il premio Sansovino di bronzo e il luna park | gli eventi del giorno

Ecco un elenco degli eventi in programma oggi, venerdì 16 gennaio, nell'Aretino. Tra spettacoli teatrali con Ghini, la consegna del premio Sansovino di bronzo e le attività al luna park, questa giornata offre diverse occasioni di partecipazione. Per segnalare ulteriori eventi o condividere le vostre iniziative, potete scrivere a [email protected].

Ecco gli eventi di oggi, venerdì 16 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - La storia di Anna Kuliscioff e Filippo Turati: un amore tra Ottocento e Novecento, tra riformismo e rivoluzione, tra femminismo e maschilismo. E’ il primo romanzo di Pierfrancesco De Robertis, giornalista, già direttore de La Nazione: Un amore socialista. Il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati. Il volume verrà presentato, su iniziativa dell’Istituto Storico aretino della resistenza e dell’età contemporanea e del Circolo Matteotti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

