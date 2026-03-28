Tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, nel territorio di Como e provincia, sono stati registrati diversi interventi di soccorso legati a episodi di violenza e a situazioni di abuso di alcol. Durante questo periodo, le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti in più occasioni, tra cui un episodio con un coltello a Cantù e altri casi di gravità riconducibili a comportamenti riconducibili all’assunzione di sostanze alcoliche.

Tra il 27 e il 28 marzo interventi in tutta la provincia: ferito un 37enne a Cantù, aggressioni e diversi casi di abuso di alcol Tra il pomeriggio di venerdì 27 marzo e la notte di sabato 28 marzo, diversi interventi hanno impegnato i soccorsi nel Comasco tra violenze e casi legati all’abuso di alcol. L’episodio più delicato si è registrato a Cantù, dove intorno alle 17.57 di venerdì un uomo di 37 anni è rimasto ferito in un’aggressione con arma bianca in piazza Garibaldi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118: il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Si attendono le ricostruzioni ufficiali. Sempre nel pomeriggio di venerdì, a Fino Mornasco, un uomo di 78 anni è stato soccorso per un malore legato all’alcol in via Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como e provincia, notte e pomeriggio ad alta tensione: coltello a Cantù e casi gravi legati all’alcol

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