Roma-Terni verifiche tecniche e ritardi | pomeriggio ad ‘alta tensione’ sulla linea ferroviaria

A partire dalle 14 di oggi, lunedì 12 gennaio, la linea ferroviaria tra Orte e Terni ha subito rallentamenti a causa di verifiche tecniche. Questo intervento ha causato disagi ai viaggiatori, con possibili ritardi e variazioni nei servizi. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è temporaneamente rallentata per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico ferroviario sulla tratta.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.