Roma-Terni verifiche tecniche e ritardi | pomeriggio ad ‘alta tensione’ sulla linea ferroviaria
A partire dalle 14 di oggi, lunedì 12 gennaio, la linea ferroviaria tra Orte e Terni ha subito rallentamenti a causa di verifiche tecniche. Questo intervento ha causato disagi ai viaggiatori, con possibili ritardi e variazioni nei servizi. Trenitalia ha comunicato che la circolazione è temporaneamente rallentata per garantire la sicurezza e la regolarità del traffico ferroviario sulla tratta.
Una verifica tecnica sulla linea Orte-Terni ha comportato una serie di disagi per i viaggiatori. Il messaggio di Trenitalia è piuttosto chiaro: “La circolazione è rallentata (dalle 14 di oggi - lunedì 12 gennaio) per verifiche tecniche sulla linea tra Orte e Terni. I treni Intercity e Regionali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ferrovie, ritardi fino a 150minuti per verifiche tecniche sulla Roma-Firenze. Ecco i treni coinvolti - 30, la circolazione ferroviaria è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte». lanazione.it
