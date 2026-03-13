Como parla Fabregas | Nico Paz mezzala? Ecco cosa penso Perrone per ora 60% no 40% Su Diao…

Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Como ha commentato alcune questioni di mercato e formazione. Ha detto che Nico Paz può essere impiegato come mezzala e ha espresso un parere circa Perrone, indicando una probabilità del 60% di non essere ancora pronto, contro il 40%. Ha anche fatto riferimento a Diao, senza entrare in dettagli aggiuntivi.

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