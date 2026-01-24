Como nuova gerarchia dal dischetto? Da Cunha tira il rigore con Nico Paz e Douvikas in campo

A Como, si torna a discutere della possibile gerarchia sui rigori. Recentemente, Da Cunha ha calciato dal dischetto contro l'Udinese, anche se in quella occasione Nico Paz e Douvikas non erano in campo. La situazione suggerisce una possibile competizione interna per la responsabilità delle punizioni dagli 11 metri, con l'intera rosa coinvolta nella decisione.

Nel corso della sfida tra Como e Torino, è stato Da Cunha a battere il rigore del 3-0 per la squadra di Fabregas nonostante la presenza in campo di Nico Paz e Douvikas. Finora i comaschi avevano calciato quattro tiri dal dischetto: due segnati e due sbagliati. Il primo a prendersi la responsabilità è stato Morata contro il Napoli, trovando la risposta di Milinkovic-Savic. In quell'occasione era presente in campo solamente Nico Paz. Poi è toccato a Da Cunha contro l'Udinese, che è andato in gol con il solo Douvikas in campo in quel momento. Il greco ha poi avuto la sua opportunità contro il Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

