Concerto Rosalía Milano 2026 | show interrotto al Forum la cantante lascia il palco per malore

Il concerto di Rosalía previsto a Milano nel 2026 si è interrotto prima del previsto al Forum. La cantante ha abbandonato il palco a causa di un malore, lasciando il pubblico senza il finale dello spettacolo. L'evento, annunciato come uno tra i più attesi della stagione, si è concluso bruscamente senza ulteriori dettagli sulla condizione della performer.

Doveva essere uno degli eventi musicali più attesi della primavera, ma il concerto di Rosalía a Milano nel 2026 si è concluso in anticipo lasciando il pubblico sorpreso e preoccupato. Ritardo e stop a metà concerto. L’artista catalana è salita sul palco del Forum di Assago con circa 50 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto delle 20:30. Nonostante ciò, ha iniziato regolarmente lo show, cercando di portarlo avanti davanti agli oltre 11.500 fan presenti per l’unica data italiana, sold out in meno di un’ora. Dopo circa 50 minuti di esibizione, però, qualcosa è cambiato. Al termine del secondo atto – su quattro previsti – Rosalía è stata costretta a fermarsi e rientrare nei camerini. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Tutto quello che riguarda Concerto Rosal

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