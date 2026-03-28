come bloccare una persona su tiktok in pochi secondi

Su TikTok, bloccare una persona permette di proteggere la propria privacy e di evitare contenuti indesiderati. La procedura è rapida e si può eseguire in pochi secondi, consentendo di gestire il proprio feed e le interazioni sulla piattaforma. Questo strumento aiuta gli utenti a mantenere un ambiente più controllato e sicuro durante l'utilizzo dell'app.

Come bloccare una persona su TikTok: tutela la tua privacy, gestisci contenuti indesiderati e mantieni il sotto controllo. Ecco cosa sapere. TikTok è una delle piattaforme social più popolari al mondo, ma a volte è necessario limitare le interazioni con determinati utenti per proteggere la propria privacy e il proprio . Sapere come bloccare una persona permette di gestire messaggi, commenti e contenuti indesiderati, garantendo un’esperienza più sicura e controllata. Ecco tutti i dettagli su come procedere. TikTok sta espandendo rapidamente la propria presenza in Europa. Secondo il report richiesto dal Digital Services Act dell’UE, tra luglio e dicembre 2025 gli utenti mensili nell’Unione Europea hanno raggiunto i 178 milioni, in crescita di 8 milioni rispetto al semestre precedente e con un aumento del 31% rispetto a ottobre 2023. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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