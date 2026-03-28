Colpito da un tronco mentre fa legna | paura per un 60enne

Stamattina a Villa Rendena un uomo di 60 anni stava tagliando legna nel giardino della sua baita quando, improvvisamente, un tronco gli è caduto addosso. La ferita ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che sono arrivati sul posto per prestare assistenza. Al momento non sono state fornite altre dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle cause dell’incidente.

Stava tagliando la legna nel giardino della sua baita quando all’improvviso un tronco lo ha colpito. È questa una prima ricostruzione di un incidente avvenuto stamattina, 28 marzo 2026, a Villa Rendena e che ha visto coinvolto un uomo di 60 anni. Le condizioni di salute dell’uomo non sono state rese note: certo è che il personale sanitario si è subito preso cura di lui per poi elitrasportarlo all’ospedale di Tione per i dovuti accertamenti. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Morta per la valanga a 26 anni: un'altra vittima. Laura sognava di aprire un agriturismo A un anno dalla tragedia di Patrick Vettori, il primo memorial: “A un passo da te. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Colpito da un tronco mentre fa legna: paura per un 60enne Articoli correlati Giovane operaio colpito da un tronco mentre sta lavorandoMomenti di paura poco dopo le 12 di ieri, giovedì 29 gennaio, in Val di Non: a Don, un giovane operaio di soli 21 anni è stato protagonista di un... Tignale: tronco crolla, uomo muore sul colpo mentre taglia legnaUna tragedia improvvisa ha segnato la mattinata di martedì 3 marzo 2026 a Tignale, nei boschi della località Fornaci. Martinique, l’envers du paradis : une île des Antilles face aux risques naturels | Documentaire -AMP Aggiornamenti e notizie su Colpito da un tronco mentre fa legna... Temi più discussi: Colpito da un tronco, muore un 76enne nel Cuneese; Bosia: colpito da un tronco, muore Luigi Moraglio di 76 anni; Colpito da un tronco mentre taglia un albero: muore un uomo nel Cuneese; Tragedia nei boschi: colpito da un tronco mentre lavora, muore 76enne. Tragedia nei boschi: colpito da un tronco mentre lavora, muore 76enneDramma nel pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026 a Bosia, nell’alta Langa cuneese, dove un uomo di 76 anni, Luigi Moraglio, ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa dal tronco di un albero c ... giornalelavoce.it Dramma a Bosia, muore travolto da un albero a 76 anniLa vittima è un anziano del posto, colpito alla testa da un tronco che stava tagliando. Inutili i tentativi di rianimazione ... cuneodice.it Ciao, devo dirvi una cosa importante. A scuola non sto bene da un po’. Mi sento preso di mira da un’insegnante e questo mi fa stare male, mi fa arrabbiare e mi fa venire voglia di non andare più a scuola. C’è stato anche un episodio in cui sono stato colpito da - facebook.com facebook Uomo colpito da un ramo mentre lavora nel bosco x.com