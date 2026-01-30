Giovane operaio colpito da un tronco mentre sta lavorando

Pochi minuti dopo mezzogiorno di ieri, in Val di Non, un giovane operaio di 21 anni è rimasto ferito gravemente mentre lavorava. Mentre stava impegnandosi con le sue mansioni, un tronco lo ha colpito, lasciandolo a terra in un lago di paura e dolore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito serie.

Momenti di paura poco dopo le 12 di ieri, giovedì 29 gennaio, in Val di Non: a Don, un giovane operaio di soli 21 anni è stato protagonista di un brutto incidente sul lavoro. Secondo quanto emerso, l'operaio si trovava nel piazzale di una segheria, quando sarebbe stato travolto da un tronco, riportando delle ferite alle gambe. A dare l'allarme i colleghi che si trovavano lì con lui e che sono stati i diretti testimoni della scena. Sul posto nell'arco di poco sono arrivati i vigili del fuoco di Amblar e di Don, oltre all'ambulanza e all'elicottero di soccorso. Il 21enne è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

