colleferro inaugurata con grande successo a palazzo morandi la mostra cocco biil contro la guerra

Sabato 7 marzo, a Palazzo Morandi di Colleferro, si è tenuta l'inaugurazione della mostra intitolata “Cocco BiIl contro la guerra”. L'evento ha attirato numerosi visitatori che hanno potuto ammirare le opere esposte, dedicate al tema della pace e della resistenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone interessate all'arte e alla memoria storica legata a questa tematica.

Erano presenti all’evento il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vicesindaco Giulio Calamita, il referente di Gruppo Emergency Colleferro e di Associazione Retuvasa Alberto Valleriani, il curatore Alessandro Santi, sceneggiatore e regista, rappresentanti della Famiglia Jacovitti, la Presidentessa dell’A.N.P.I. La Staffetta Partigiana – Amalia Perfetti e in collegamento audio Silvia Jacovitti, impossibilitata ad essere presente per una brutta influenza. Ha poi ringraziato le Associazioni tutte «per il lavoro che sostengono la difesa dei valori universali verso un bene che può essere consentito solo attraverso regole comuni, democrazie solide,di repubbliche solide, di unioni di Stati solide che contemplino la libertà come valore assoluto, l’uomo come patrimonio principale e la pace come motivo cruciale della vita dell’uomo!». 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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