Colleferro Inaugurata a Palazzo Morandi la Mostra di pittura Infinitamente dell’artista Noemi Ascenzi
Sabato 3 gennaio è stata inaugurata a Palazzo Morandi la mostra di pittura “Infinitamente” dell’artista Noemi Ascenzi a Colleferro. L’esposizione propone una selezione di opere che invitano alla riflessione sul tema dell’infinito, offrendo al pubblico una panoramica del percorso artistico di Ascenzi. Un appuntamento culturale che arricchisce il panorama locale e invita alla scoperta dell’arte contemporanea.
