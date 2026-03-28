Nella giornata di giovedì 19 marzo, la polizia municipale ha sequestrato oltre 1,3 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, e ha arrestato due persone. Durante le operazioni sono stati individuati e coinvolti diversi minorenni, e sono stati trovati anche migliaia di euro in contanti. Le operazioni sono state condotte in due distinti interventi.

Oltre 1,3 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati e due persone arrestate in due distinte operazioni messe a segno dalla polizia municipale in una giornata, giovedì 19 marzo. Il primo intervento è stato effettuato dal reparto antidegrado e ha visto come protagonista una persona nota gli agenti, un cittadino straniero già arrestato per spaccio e per il quale era stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Firenze. Un divieto non rispettato, con l'uomo che avrebbe continuato a spacciare facendo base in un appartamento occupato in zona Careggi. Fermato sul fatto mentre usciva dall’immobile, l’uomo ha dichiarato di dormire da un amico fuori Firenze negando di essere uscito dal palazzo solo qualche minuto prima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Cocaina, hashish e migliaia di euro in contanti: due arresti, coinvolti diversi minorenni

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