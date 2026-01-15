Inter Chivu tiene i piedi per terra | Campioni d’inverno? Non vuol dire niente Quello che conta è arrivare fino in fondo a maggio

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Lecce, sottolineando l’importanza di mantenere i piedi per terra. Ha evidenziato che essere campioni d’inverno non garantisce nulla e che l’obiettivo principale rimane arrivare fino a maggio, concentrandosi sui risultati concreti e sulla continuità. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e orientato al percorso stagionale.

Inter, la previsione scudetto di Chivu dopo il 2-2 col Napoli. Bastoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa - C'è un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata col Napoli, ma Chivu sottolinea la prova dell'Inter: Uno spot per la Serie A. sport.virgilio.it

Pio Esposito stende i giallorossi. Finisce 1-0 tra Inter e Lecce - Dopo sei minuti Falcone si deve distendere su un diagonale di Bonny: l’estremo difensore del Lecce mostra il suo valore ancora una volta. corrieresalentino.it

L'INTER È CAMPIONE D'INVERNO La squadra di Chivu vince 1-0 contro il Lecce, approfitta del pareggio del Napoli e allunga in classifica a +6. Aspettando il Milan che giocherà domani contro il Como x.com

Inter-Lecce alla 20:45, le formazioni ufficiali: Lautaro in panchina, Chivu sceglie Bonny facebook

