Inter Chivu tiene i piedi per terra | Campioni d’inverno? Non vuol dire niente Quello che conta è arrivare fino in fondo a maggio
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Lecce, sottolineando l’importanza di mantenere i piedi per terra. Ha evidenziato che essere campioni d’inverno non garantisce nulla e che l’obiettivo principale rimane arrivare fino a maggio, concentrandosi sui risultati concreti e sulla continuità. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e orientato al percorso stagionale.
Inter, Chivu ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, dopo Inter-Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’ESULTANZA E IL MIO ABBRACCIO A PIO ESPOSITO DOPO IL GOL – «Sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Fabregas tiene i piedi per terra: «Il quarto posto? Quello che conta è la prestazione. Spero che questo sia solo l’inizio, c’è molto da fare e molto da migliorare»
Leggi anche: Marchegiani tiene i piedi per terra: «Aspetterei nel dire che tutti i problemi della Juventus sono superati. Lucumì David? Questo è rigore!»
Sono grato a Christian Chivu; Inter, la previsione scudetto di Chivu dopo il 2-2 col Napoli. Bastoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa; Sabatini: “Inzaghi a Parma perde scudetto coi suoi cambi prestabiliti. Chivu ha scardinato…”; Inter-Napoli 2-2, McTominay guida la doppia rimonta di Milano.
Inter, Chivu ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro - Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, dopo Inter- calcionews24.com
Inter, la previsione scudetto di Chivu dopo il 2-2 col Napoli. Bastoni si toglie qualche sassolino dalla scarpa - C'è un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata col Napoli, ma Chivu sottolinea la prova dell'Inter: Uno spot per la Serie A. sport.virgilio.it
Pio Esposito stende i giallorossi. Finisce 1-0 tra Inter e Lecce - Dopo sei minuti Falcone si deve distendere su un diagonale di Bonny: l’estremo difensore del Lecce mostra il suo valore ancora una volta. corrieresalentino.it
L'INTER È CAMPIONE D'INVERNO La squadra di Chivu vince 1-0 contro il Lecce, approfitta del pareggio del Napoli e allunga in classifica a +6. Aspettando il Milan che giocherà domani contro il Como x.com
Inter-Lecce alla 20:45, le formazioni ufficiali: Lautaro in panchina, Chivu sceglie Bonny facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.