Inter Chivu tiene i piedi per terra | Campioni d’inverno? Non vuol dire niente Quello che conta è arrivare fino in fondo a maggio

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Lecce, sottolineando l’importanza di mantenere i piedi per terra. Ha evidenziato che essere campioni d’inverno non garantisce nulla e che l’obiettivo principale rimane arrivare fino a maggio, concentrandosi sui risultati concreti e sulla continuità. Le sue parole riflettono un approccio pragmatico e orientato al percorso stagionale.

Inter, Chivu ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, dopo Inter-Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni.

