McTominay si ferma | niente Como priorità Roma e Coppa Italia

McTominay ha deciso di fermarsi e saltare la partita contro il Como. La sua priorità ora è concentrarsi sulla Roma e sulla Coppa Italia. La scelta è stata fatta per cautela, anche se significa rinunciare a qualche impegno in più. La squadra si prepara senza il suo contributo in vista delle prossime sfide importanti.

La scelta è stata presa in nome della cautela, anche a costo di rinunciare a una pedina importante nell’immediato. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, Scott McTominay era pronto a rimettersi a disposizione già per la sfida contro il Como, in programma domani. La volontà del centrocampista scozzese, però, si è scontrata con la linea tracciata dallo staff tecnico e medico. Il fastidio accusato nel match di sabato a Genova ha acceso un campanello d’allarme che il club non ha voluto ignorare. Nessun allarme serio, ma abbastanza per consigliare uno stop precauzionale ed evitare qualsiasi tipo di forzatura, soprattutto in una fase della stagione in cui gli impegni si susseguono senza soluzione di continuità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay si ferma: niente Como, priorità Roma e Coppa Italia Approfondimenti su McTominay Roma Como, si ferma Douvikas! Cambio obbligato in Coppa Italia contro la Fiorentina: cosa filtra Como ferma Douvikas durante il quarto di finale di Coppa Italia. Non si rischia McTominay per la Coppa Italia McTominay non scenderà in campo contro il Como nella partita di coppa Italia di martedì. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su McTominay Roma Argomenti discussi: Genoa-Napoli 2-3, rivivi la diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay; Il Napoli non si ferma, McTominay e Hojlund pronti ad accaparrarsi un'altra stella del Manchester United; NEWS – Stop Mina! Gudmundsson, Dybala, Romagnoli, McTominay, Thuram, Zaniolo, Zaccagni, Yildiz…; Napoli, stagione allucinante: si ferma anche McTominay. Conte costretto al cambio. McTominay salta il Como e punta la Roma: ora Conte ha un dubbio sul moduloLa notizia era nell’aria, si dice così in questi casi: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani alle 21 al Maradona. Inevitabile, ... msn.com Infortunio McTominay, il periodo nero continua! Altro stop per il Napoli, le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuoriInfortunio McTominay, si ferma il centrocampista del Napoli contro il Genoa. Le sue condizioni e quanto rimane fuori Anche i guerrieri, ogni tanto, devono fermarsi. La notizia che nessun tifoso azzurr ... calcionews24.com La Pro Recco alza la Coppa Italia: trionfo numero 19 su 34 edizioni. Pronostico rispettato, primo trofeo della stagione sulla strada della missione-Triplete facebook DEL MONTE® COPPA ITALIA PRIMA GIOIA PER @VeronaVolley A Bologna la formazione scaligera, allenata da Fabio Soli, batte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) @trentinovolley e si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.