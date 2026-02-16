È successa una cosa gravissima Mario Giordano è lui stesso ad avvisare il pubblico

Mario Giordano ha annunciato che si è verificata una situazione gravissima durante una domenica sera. L’incidente ha coinvolto diverse persone e ha provocato scompiglio in strada, con carabinieri e ambulanze che sono intervenuti sul posto. Giordano ha spiegato che l’evento ha avuto conseguenze importanti e ha lasciato tutti senza parole.

Una domenica sera che avrebbe dovuto accendere i riflettori su un caso di tensione sociale si è trasformata in qualcosa di molto diverso. Nel corso della trasmissione "Fuori dal coro", in onda su Rete 4, il pubblico si aspettava un reportage destinato a far discutere. Invece, davanti alle telecamere, il conduttore Mario Giordano ha preso la parola con un tono insolito, annunciando una decisione che ha cambiato il corso della puntata. "È accaduta una cosa gravissima", ha esordito il giornalista, spiegando che il servizio preparato dalla troupe non sarebbe stato trasmesso. Non una scelta editoriale legata ai contenuti, ma una decisione maturata dopo che "gli operatori che hanno girato con noi quel servizio sono stati minacciati fortemente",.