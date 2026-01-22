Nella serata di mercoledì 21 gennaio, alcuni ragazzi di Giugliano hanno tentato di incendiare le giostrine della villa comunale, un’area molto frequentata da famiglie e bambini. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, in quanto avrebbe potenzialmente potuto provocare danni ingenti e mettere a rischio la sicurezza pubblica. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità locali.

Alcuni ragazzi hanno tentato di dare fuoco alle giostrine della villa comunale di Giugliano nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, rischiando di provocare un incendio e danni gravi in una delle aree più frequentate da famiglie e bambini. Un gesto che poteva trasformarsi in un grave incendio e causare danni ingenti. Il peggio, però, è stato evitato grazie al pronto intervento di alcune persone presenti in zona. Secondo quanto riferito, il gruppo di giovani avrebbe iniziato a appiccare le fiamme alle strutture dedicate ai più piccoli, mettendo a rischio non solo le giostrine, ma anche l’intera area della villa comunale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Notte di follia a Giugliano: ragazzi provano a dare fuoco alle giostrine nella villa comunale

Villa Guardia, schianto nella notte: quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni feriti, uno è graveNella tarda serata di ieri, a Villa Guardia lungo via per Casarico, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni.

Ardea, attentato incendiario nella notte: auto data alle fiamme davanti alla casa di una consigliera comunaleNella notte ad Ardea si è verificato un attentato incendiario che ha coinvolto un'auto parcheggiata davanti alla casa di una consigliera comunale, nella zona archeologica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: UDINE | NOTTE DI FOLLIA A CUSSIGNACCO, PRESE DI MIRA DUE AUTO; Notte di follia per un 19enne ubriaco: sedie lanciate, danni alla strada, carabinieri picchiati. Finisce in manette; Notte di follia alla sala slot ‘Macao’. Aggredisce un addetto e i carabinieri; Notte di follia e incendio al dormitorio: il 24enne a processo.

Follia a Portici, danneggia auto in sosta e insulta i carabinieri arrivati per bloccarlo: arrestatoÈ finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento L. V., 54enne già noto alla giustizia, protagonista di una notte di caos nel comune di Portici. L’uomo è stato bloc ... ilcrivello.it

Ostuni (BR), follia nella notte: inseguimento a tutta velocità, furgone e moto rubati finiscono nelle mani della PoliziaFuga spericolata tra centro urbano e strade extraurbane, manovre da brividi e un uomo che scappa nelle campagne. Recuperati due veicoli rubati dopo un intervento ad alta tensione della Polizia di Stat ... trmtv.it

Notte di follia - facebook.com facebook