Classifica Mondiale Superbike 2026 | Bulega a punteggio pieno dopo il GP d’Australia

Bulega ottiene il massimo dei punti dopo aver dominato il GP d’Australia, grazie a una strategia vincente e una partenza rapida. La sua vittoria ha portato il pilota italiano in testa alla classifica mondiale, con un vantaggio significativo sugli inseguitori. La gara si è decisa nelle ultime tornate, quando Bulega ha mantenuto la concentrazione sotto pressione. La stagione prosegue con altre tappe, mentre gli sfidanti cercano di recuperare terreno.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Dopo l'avvio in Australia, la stagione si svolgerà interamente in Europa con due appuntamenti in Italia (13-14 giugno a Misano e 26-27 settembre a Cremona), due eventi in Spagna (Aragon e Jerez), due prove in Portogallo (Portimao ed Estoril), la Classica di Assen e poi Ungheria, Cechia, Gran Bretagna, Francia.