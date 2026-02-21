Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro Tomasoni l'argento al fotofinish

Simone Deromedis ha conquistato l’oro nello ski cross alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre Federico Tomasoni ha ottenuto l’argento al fotofinish. La gara si è svolta sulle piste di Cortina, attirando migliaia di spettatori. La vittoria di Deromedis rappresenta un risultato storico per l’Italia, che non si aspettava un risultato così sorprendente. Entrambi gli atleti hanno mostrato grande determinazione e velocità, regalando un momento indimenticabile agli appassionati.

Storica doppietta azzurra nello ski cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Simone Deromedis vince l'oro, Federico Tomasoni è argento al fotofinish.