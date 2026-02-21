Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra | Deromedis oro Tomasoni argento
L’Italia conquista due medaglie d’oro nello ski cross a Livigno, con Deromedis e Tomasoni che salgono sul podio. Deromedis ha vinto la gara, portando a casa la prima medaglia d’oro nel freestyle per il nostro paese, mentre Tomasoni si è piazzato secondo. La competizione ha attirato molti appassionati e ha visto una forte performance degli atleti italiani. Questo risultato segna un momento importante per lo sport in Italia.
È uno ski cross da impazzire a Livigno: trionfa l’Italia con l’oro del favorito Simone Deromedis e l’argento a sorpresa di Federico Tomasoni, perfetto nell’anticipare sulla linea del traguardo lo svizzero Fiva. La prima doppietta dell’Olimpiade permette alla squadra azzurra di toccare quota 10 ori con 6 argenti e 13 bronzi, per un totale di 29 medaglie e terzo posto nel medagliere messo al sicuro. Primo oro dell’Italia nel freestyle, dunque, dopo i bronzi di Lucia Dalmasso (snowboard) e Flora Tabanelli (big air). L’impresa era nell’aria fin dal mattino, visto che tre dei quattro azzurri sono arrivati fino al taglio dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Olimpiadi, Italia da sogno nello ski cross: Deromedis vince l'oro, Tomasoni l'argento. | Dove possiamo ancora vincere Durante la penultima giornata delle Olimpiadi, l’Italia ha conquistato due medaglie nello ski cross grazie a Deromedis, che ha ottenuto l’oro, e Tomasoni, che ha portato a casa l’argento.
