Giornalista trovata morta in casa | il gip dispone nuovi accertamenti investigativi

La procura di Fasano ha deciso di approfondire le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, trovata senza vita nella sua casa del centro il 29 giugno. Gli investigatori hanno disposto nuovi accertamenti per chiarire le cause del decesso e capire cosa sia successo davvero. La giornalista aveva 41 anni.

Accolta l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis. Disposti rilievi tecnici sui telefoni delle persone coinvolte e tabulati. I familiari: "Auspichiamo la riesumazione della salma" FASANO – Proseguiranno con nuovi accertamenti le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata priva di vita la mattina del 29 giugno 2023, all'interno della sua abitazione nel centro di Fasano. La gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha accolto l'istanza dell'avvocato Giuseppe Castellaneta, che per conto dei familiari della donna si era opposto alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta formulata dal pm Giuseppe De Nozza.

