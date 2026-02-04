Melissano 49enne trovata morta in casa | accertamenti in corso

Una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua casa a Melissano. A scoprire il corpo è stato il proprietario dell’abitazione, che ha chiamato subito le forze dell’ordine. Ora si attendono gli accertamenti per capire cosa sia successo.

Giallo a Melissano, in provincia di Lecce, dove una donna di 49 anni è stata trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione, conoscente della vittima. Per ora non è certo che verrà disposta l’autopsia sul corpo della donna di 49 anni che ha perso al vita in circostanze particolari. A Melissano, in provincia di Salerno, è stata trovata morta una donna di 49 anni, all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme, in piena notta, é stato il proprietario dell’immobile, che ha allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma di Melissano e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

