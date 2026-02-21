Choc in un bed and breakfast di Parma | due telecamere installate per spiare i clienti

A Parma, due persone hanno affittato un appartamento in un bed and breakfast e hanno scoperto di essere spiati. Dentro il bagno, hanno trovato un foro con una microcamera che riprendeva il box doccia. La scoperta ha lasciato gli ospiti scioccati, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Le telecamere sono state installate senza il loro consenso e rappresentano un grave reato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Hanno affittato un appartamento all'interno di un bed and breakfast di Parma. Dopo poco si sono accorti che, all'interno del bagno, era presente un piccolo foro con all'interno una microcamera che inquadrava il box doccia. L'episodio è avvenuto nel mese di dicembre. La coppia di turisti ha subito avvertito la polizia. Gli agenti hanno verificato la presenza di una seconda telecamera all'interno della camera da letto. Dopo gli accertamenti effettuati dai poliziotti il Questore ha disposto, in base all'ex art 100 T.U.L.P.S., la sospensione dell'attività ricettiva del bed and breakfast, per un periodo di 15 giorni, dalla data del 18 febbraio.